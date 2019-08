Bakan Soylu'dan 18. yıl paylaşımı

14.08.2019 23:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üyesi olmak bile şeref. Hep 18 yaşında kal AK Parti. Teşekkürler, rotası 'Büyük Türkiye' olan Kaptan. Teşekkürler, gelecek on yılların hazırlayıcısı, teşekkürler Başkan" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'yi 18 yıldır diğer partilerden ayıran özelliği, geçmişte yaptıklarıyla yetinip o mirasa teslim olmamasıdır. Attığı her adım, geçmişte açtığı yolu genişletmektedir. Türkiye fikri, Türkiye duruşu ve Türkiye farkı, Türkiye'nin büyük politikalarını oluşturmuştur. Orta yaş ve üstü, farklı fikirlere sahip olsalar da AK Parti'yi anlıyorlar, tasvip eden de etmeyen de yaptıklarını biliyor ve yaşıyorlar. Gençler de, AK Parti'yi duruş ve talepleriyle sürekli zinde, yeni ve gelecek için hazır tutmaya zorluyor. AK Parti'nin 18 yıllık varlığı, demokrasinin tüm cilveleriyle karşılaşsa da demokrasiyi bizatihi yaşatıyor. En önemlisi, rakiplerinin varlığını, kazanma hissini, enerjisini, rekabet eden demokrasiyi ayakta tutuyor. AK Parti; 18 yıllık varlığında siyasetin ve uzun dönemlerin hastalığı popülizme teslim olmamıştır. AK Parti; lideriyle, kurucu aklıyla, yol haritası ile belki de demokrasimizin ve siyasi kişiliklerin travmalarını ve korkularını yenmiştir. 18 yılda darbeye, vesayete, prangaya, parmak sallamaya, had bildirenlere boyun eğmedi, prim vermedi. 18 yılı sınırlarımızın dışına taşıdı. Dünden daha özgür, dünden daha bağımsız, dünden daha öz güvenli ve daha güçlü Türkiye için teşekkürler AK Parti. Üyesi olmak bile şeref. Hep 18 yaşında kal AK Parti. Teşekkürler, rotası 'Büyük Türkiye' olan Kaptan. Teşekkürler, gelecek on yılların hazırlayıcısı, teşekkürler Başkan." - ANKARA

Kaynak: İHA