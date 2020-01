Bakan Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok

12.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:39

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Terör var, bitiyoruz' diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok; ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar. Jandarmamız polisimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne babalar gırtlaklarına yapışmış. İnşallah gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Ilgaz dağları bölgesinde, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Kastamonu'ya kayak merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Kürsüye her çıktıklarında önce ülkeyi ilgilendiren meselelerden, sonra da bunlara nasıl çözüm ürettikleri ve nasıl mücadele ettiklerinden bahsettiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Terör var, bitiyoruz' diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok; ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar. Jandarmamız polisimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne babalar gırtlaklarına yapışmış. İnşallah gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi.

'3 TANE BÜYÜK OPERASYON YAPTIK'Bakan Soylu, 'sınırımızın ötesi karışık, Allah'a şükür güçlüyüz' dediklerini ve 3 tane büyük operasyon yaptıklarını söyleyerek, "Akdeniz'de Libya mutabakatını yaptık. Türkiye'nin tüm haklarını ve güvenliğini temin ediyoruz. 'Uyuşturucu tehlikesi var, Allah'a şükür mücadele ediyoruz' diyoruz; gerçekten de öyledir. Torbacısının da, bu illeti satan baronunun da, getireninin de taşıyanın da, karada da denizde de tepesine çöküyoruz. 63 bin 231 kişi, uyuşturucu suçlarından hapishanelerimizde tutuklu veya hükümlü olarak yatmaktadır. 'Trafik kazaları var, ama Allah'a şükür mücadele ediyoruz' diyoruz; gerçekten de öyledir. Aldığımız tedbirlerle, milletimizin gayreti ve katkısıyla geçen yıla göre bin 250 kişi daha az can kaybı yaşadık. Bütün bunları anlatıyoruz" diye konuştu.'BU RAKAMLAR NEDİR?'Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl önce Türkiye'ye gelen turist sayısının 41 milyon olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "15 Temmuz ihaneti ve oluşturulmak istenen terör baskısı sebebiyle bir yıl içinde bu sayı yüzde 24 azaldı ve 30 milyon oldu. Bizde meşhur bir laf vardır; 'yiğit düştüğü yerden kalkar' Allah'ın izni, milletimizin gayretiyle, liderimizin dirayetiyle çalıştık, çabaladık. 2019, Kasım ayı rakamıyla ülkemize gelen turist sayısı 48 milyon 46 bin kişidir. Türkiye bugün 2018 rakamlarıyla dünyada en çok turist çeken 6, en çok turizm geliri elde eden 14'üncü ülkedir. Dünyada uluslararası turist sayısı 2001-2018 arasında yüzde 102, Türkiye'de ise yüzde 245 artmıştır. Şimdi buradan soruyorum. Bu ülkeyi her fırsatta aşağılayanlara, bu ülkenin gelişmediğini, can güvenliğinin olmadığını söyleyenlere, Avrupalara gidip bizi sağa sola şikayet edenlere söylüyorum; bu rakamlar nedir? Güvensiz olan ülkeye gelen turist sayısı 3 yılda 30 milyondan 51 milyona çıkar mı, yüzde 70 artar mı? Bu ülke güvensiz olsa, bu ülkede işler kötü gitse, Doğu ve Güneydoğu'da oteller dolar mı, trenlerde uçaklarda rezervasyonlar aylar önceden kapanır mı? Mardin'de son 3 yılda üniversite öğrenci sayısı yüzde 60; turist sayısı yüzde 138 artar mı? 2016'da sadece 38 bin turist giden Tunceli'ye 2019 sonunda 357 bin turist gider mi? Batan biten ülke, kendi insansız hava aracını mı üretir, kendi otomobilini, kendi uçağını üretmenin mi peşinde koşar?"'TÜRKİYE DOĞRU YOLDADIR'Bakan Soylu, Türkiye'nin doğru yolda olduğunu, stratejisinin, gayretinin ve politikasının doğru olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Tedbirleri ve gelecek hedefleri doğrudur ve bugünün Türkiye'si, artık sadece problemlerini çözmeye değil, fırsatlarını yönetmeye başlamış bir Türkiye'dir. Potansiyelini kullanan bir Türkiye'dir. Bakın bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu tam anlamıyla topa girmiştir. Ağrı ilimiz, bugün tekstilde yabancı markaların üretim merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Kimbilir, belki yakın gelecekte kendi markasını çıkaracaktır. Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Van, Kars, Şanlıurfa ve diğerleri, hepsi hem turizm potansiyellerini, hem de üretim potansiyellerini kullanmaya başlamıştır. Öte yandan tıpkı burada yaptığımız Karadeniz ve diğer yerlerimizde kış turizmi yatırımları devam etmektedir. Bunlar öyle kendiliğinden oluşmuş işler değildir. Türkiye'de sağladığımız huzur ve güven iklimi sayesinde; kıymetli Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gelecek vizyonu sayesinde olmuş işlerdir."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından kayak merkezinin açılışını yaptı.

Kaynak: DHA