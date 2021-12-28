Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihimizdeki eroin yakalamadaki rekoru egale ettik EMNİYET ARAÇLARININ TESLİM TÖRENİNE KATILDI

BURSA (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Bursa Güvenlik Toplantısı'na kaldı. Bakan Soylu, toplantının ardından Emniyet Araçlarının Teslim Töreni'ne katıldı. Burada emniyet personeliyle selamlaşan Soylu, törenin ardından temsilen iki aracın anahtarını kadın trafik polislerine teslim etti. Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Soylu, burada partililerle bir araya geldi.

'AVAL AVAL MESELELERE BAKAN TÜRKİYE TABLOSU YOK'

İl binasında toplanan partililere seslenen Bakan Soylu, "Önümüzdeki yıl 2022, bir sonraki yıl da 2023. Yani Cumhuriyetin 100'üncü yılı. 100'üncü yıl itibariyle bir takım sorumluluklarımız var. Bu nesil çok şey gördü. Ekonomik saldırılar gördü. Günde 30-40 kahraman evladımızın şehit tabutları içerisinde, ay yıldızlı bayraklarla sarılıp annelerinin, babalarının, evlatlarının, eşlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildiğini gördü. Gecelik yüzde 8 binlik faizleri gördü. Emeklilerin 'Önümüzdeki ay maaş alabilecek miyiz?' diye endişe içerisindeki durumunu gördü. Bu kader ne zaman değişecek diye kafalarının karıncalandığı günleri gördü. Kimliklerine, inançlarına, değerlerine, kıyafetlerine ve her türlü varlığına saldırıldığı, ötekileştirildiği günleri gördü. Cumhurbaşkanımızın geçen hafta toplantı yaptığı Afrika ülkeleri huzurlu olmazsa, Türkiye huzurlu olamaz. Birilerinin kafasına girmiyor ama yıllarca ilgi alanımız olarak gördüğümüz ülkeleri, Allah'a hamdolsun AK Parti sayesinde, Cumhur ittifakı sayesinde, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyonunda biz etki alanı haline getirdik. Aval aval meselelere bakan bir Türkiye tablosu yok. Dünyanın neresinde olursa olsun mağdurun ve mazlumun hakkını muhafaza eden, doğrunun peşinde koşan, sözünün gücü ve hükmü olan bir Türkiye tablosu var. Bunu hep beraber yükseltmek zorundayız" dedi.

'200 YIL SONRA BU MİLLET BİZİ HAYIRLA YAD EDECEK'

Türkiye'nin AK Parti iktidarı sürecinde altyapısını geliştirdiğini belirten Bakan Soylu, "81 ildeki üniversitelerden savunma sanayini yüzde 20'lerden millilik ve yerlilik oranını yüzde 80'lere kadar çıkarma konusunda Türkiye altyapısını güçlü tahkim etti. Ama bize dışarıdan bakanların 'Türkiye yükseliyor, güçleniyor' diye bize imrendikleri bir Türkiye'yi başka bir tabloya çevirmeye çalışanlara seslenmek istiyorum. Ne yaparsanız yapın, ne ortaya koyarsanız koyun, neler söylerseniz söyleyin, hangi yalanı ortaya koyarsanız koyun, hangi terör örgütleriyle iş birliği yaparsanız yapın, bu ülke sizin inadınıza da Avrupa'nın Amerika'nın inadına da dünyaya meydan okuyacak bir ülke olacak. Onlar bizim ülkemize inanmıyor, güvenmiyorlar. Onlar bizim ülkemize itibar etmiyorlar. Onlar bizim ülkemizden çekiniyorlar, korkuyorlar. Batıya tapıyorlar. Büyük bir yolculuğun içerisindeyiz ve bu yolculuğun başlangıcını ve devamını sağlayanlar sizlersiniz. Dönüp 100-200 yıl sonra biz nasıl ecdadımıza ellerimizi açıp dua ediyorsak, Allah onlardan razı olsun diyorsak, 100-200 yıl sonra bizi Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları olarak millet rahmetle yad edecek. Bu millet bizi dualarla, hayırla yad edecek" ifadelerini kullandı.

Partililerle vedalaşan Bakan Soylu, son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Burada yaptığı kısa bir toplantının ardından ziyaretlerini tamamlayan Süleyman Soylu, kentten ayrıldı.