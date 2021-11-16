Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı" - Haberler
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Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı" " Eren operasyonlarında 98 mağara ve sığınak imha edildi"Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı"

" Eren operasyonlarında 98 mağara ve sığınak imha edildi"

Bakan Soylu, Türkiye- Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katıldı

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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