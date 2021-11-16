Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı"
Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı" " Eren operasyonlarında 98 mağara ve sığınak imha edildi"Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katıldı.
Bakan Soylu: "Cumhurbaşkanının konutunun fotoğraflayan ve işaretleyen şahıslar tutuklandı"
" Eren operasyonlarında 98 mağara ve sığınak imha edildi"
Bakan Soylu, Türkiye- Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katıldı