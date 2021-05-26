Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrinde olduk, emrinde olacağız
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Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrinde olduk, emrinde olacağız

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrinde olduk, emrinde olacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" açıklamasında bulundu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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