Bakan Soylu: "Çukurca'da üç terörist etkisiz"
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Bakan Soylu: "Çukurca'da üç terörist etkisiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Kazan vadisi sorumlusunun da arasında bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu:
31.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Kazan vadisi sorumlusunun da arasında bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz. Birisi Kazan vadisi sözde sorumlusu. Rahat uyuyun J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca, J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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