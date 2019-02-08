Bakan Soylu, Çöken Binanın Enkazında İncelemelerde Bulundu

Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

Bakan Soylu, gece saatlerinde Kartal'da çöken binanın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA