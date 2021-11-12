Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi

DÜZCE (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarla bir araya geldi, onlardan, büyüklerini emniyet kemeri takmadığında uyarmalarını istedi. Bakan Soylu emniyet kemeri takma oranının pandemiyle birlikte düştüğünü, salgının etkisinden kurtulmak için kampanya başlattıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mergiç Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Soylu, burada çocuklara trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle pandemi döneminde emniyet kemeri takma oranının düşüşe geçtiğini ifade eden Bakan Soylu, "Maalesef salgın sadece bize birtakım tedbirler almamızı, maske takmamızı, tokalaşmamamızı ve bunun yanı sıra bazı konulara dikkat etmemizi söylemiyor. Salgın başka bir şey daha yaptı. Trafikteki sürüş alışkanlıklarımızı değiştirdi. Türkiye'de kemer takma alışkanlığı salgından önce yüzde 85'ti. Şehir içinde yüzde 45'e düştü. Şehirlerarası yolculuklarda yüzde 63'e düştü" dedi.

Bakan Soylu, daha sonra takla atan otomobil simülasyonuna bindi. Bakan Soylu, 360 derece dönen otomobilde, takla atan otomobilin içindeki hissi yaşadı.