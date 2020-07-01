Bakan Soylu: "Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız" Bakan Soylu: "Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız" "Van Gölü'nde teknede kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Bakan Soylu: "Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız"

"Van Gölü'nde teknede kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Medeni Akbaş kendisinin yüzerek kurtulduğunu bir çiftlikten arayarak bildirdi. Medeni Akbaş'ın çelişkili ifadeleri oldu"

"Teknede 55- 60 kişilik kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmaları hemen başlattık. AFAD ve diğer arama birimleri harekete geçti. Dün itibari ile 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiştik. Ancak bu sayıda maalesef artış meydana geldi. Bu sabah bu sayı 6 oldu"

"Arama çalışmaları için ek cihazlar geldi. İlgili arama birimlerimizin tespiti var. Teknenin 11- 120 metre derinlikte olduğu düşünülüyor. Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik"

"Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız. 2017 yılında 175 bin kaçak göçmen yakaladık. Geçen yıl 454 bin kaçak göçmen yakaladık. Salgın olmasına rağmen 20 bin civarında göçmen baskısı yaşadık"

"Bunun 16 bini sınırlardan alınmadı. Yaklaşık 4 bin 500 kişi sınırları geçtiler, güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi"

VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki göçmen faciasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Bakan Soylu, Van gölündeki tekne faciası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA