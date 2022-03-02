İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'un Alucra ilçesi muhtarlarıyla buluştu
AA, Hakan Dündar - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Alucra ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
ÇANKAYA, ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Alucra ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Soylu, İçişleri Bakanlığındaki toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.
Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık da hazır bulundu.