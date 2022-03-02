Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki görevli mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki görevli mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Çankaya ilçesinde görev yapan muhtarları kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Soylu, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık  hazır bulundu.


Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Süleyman Soylu, Çankaya, Ankara, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title