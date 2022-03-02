Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki görevli mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Çankaya ilçesinde görev yapan muhtarları kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Soylu, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık hazır bulundu.