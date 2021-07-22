Bakan Soylu: "Can kaybımız yok; 1-2 tane yaralımız var"

Bakan Soylu: "Can kaybımız yok; 1-2 tane yaralımız var" " 'Barajlar yukarıdan patladı' şeklinde bilgiler verildi;

Bakan Soylu: "Can kaybımız yok; 1-2 tane yaralımız var"

" 'Barajlar yukarıdan patladı' şeklinde bilgiler verildi; Böyle bir şey yok, yanlış bir bilgi"

"Elbirliği ile inşallah bunun üstesinden geleceğiz"

ARTVİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir can kaybının olmadığını belirterek "Elbirliği ile inşallah bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

Rize'deki sel bölgesinden Arhavi ilçesindeki sel bölgesine gelen Bakan Süleyman Soylu, ilçede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan soylu, gece yarısından sonra Meteoroliji'nin bildirdiği yağmurun beklenenin de üzerinde yağdığını söyledi. Bakan Soylu, "Arhavi'ye 170 kg, Hopa'ya da 183 kg yağış düştü. Hopa'da yağış nedeniyle bir şey yok. Murgul'da var. Yağmurun şiddet merkezi etkilediği alan hem Arhavi oldu hem de Murgul oldu. Murgul'a da gideceğiz. Özellikle ana derenin tahkimatları yıkması sonucu Boğaziçi mahallesine yönelik sel baskını su baskını oldu, alt katların tamamı su doldu, mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. AFAD, AKUT, JAK ve belediye ekipleri herkes elinden gelen gayreti göstererek ciddi bir şekilde tahliyeler gerçekleştirildi, tahliyeler gerçekleştirilmeye de devam ediyor" diye konuştu.

"Çevre illerden tüm vidanjörleri buraya çekiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem Arhavi'ye gelmeden hem geldikten sonra sürekli bilgi verdiğini ifade eden Bakan Soylu "Sürekli iletişim halindeyiz, genel durumu anlatmaya çalıştık. Talimatları oldu. Hem Erzurum'dan hem Trabzon'dan tüm ekipleri, büyükşehir ekiplerini buraya çektik. Onlar da geliyorlar. Kızılay tüm yemek su ve diğer ihtiyaçlar için burada. Kaymakamlığımızda Kriz Merkezi oluşturduk. Çevredeki tüm illerden vidanjörleri buraya çekiyoruz. Alt katların tamamı çünkü suyla dolu, bunlar tahliye edilecek. Ana dereden şehre su gelişinin önlemek için taş ocağından taş getirerek DSİ ekipleri geçici bir tahkimat yapacaklar. Boğaziçi mahallesine dereden gelen suyu tekrar ana dereye akıtmamız lazımdı. Onun için de bir kanal açıldı. 1 metre civarı sular çekildi ama hala bir çok noktada sular var. Bir çok vatandaşımızın hasarı var. Gücümüzün yettiği ölçüde bunlara yardımcı olmaya çalışacağız. Bir çok noktada arabalar sel sularına kapıldı, bir çok noktada balçığa gömüldüler. Elbirliği ile inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Bizi sevindiren tek bir şey var, can kaybımız yok. Çok az yaralımız var. 1 veya 2 tane. Hastanemizin alt katını su basmıştı. Oradan bir takım tahliyeler oldu. Acil Servis hizmet vermeye devam ediyor. Tüm iş makinelerimiz çalışıyor, herkes gayret gösteriyor, çalışıyor. İnşallah bunun da üstesinden hep beraber geleceğiz, sabırla aşacağız" şeklinde konuştu.

"Herhangi bir baraj patlaması yok"

Bakan Süleyman Soylu, beklenenin de çok üstünde yağışlar yaşandığını hatırlatarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Maalesef dere tahkimat da dinlemiyor. Bir tek şey söz konusu oldu. 'Barajlar yukarıdan patladı' şeklinde bilgiler verildi. Böyle bir şey yok. Yanlış bir bilgi. Herhangi bir baraj patlaması yok. Barajın patlayıp geldiği ve o nu da Arhavi'nin merkezini etkileyeceği konusu doğru bir bilgi olmadığını burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Vatandaşımıza da gücümüz yettiğince ifade etmeye çalışıyoruz. Buraya geldiğimizde böyle bir korku söz konusuydu. Doğal olarak eğer böyle bir baraj var taşacaksa oda bir endişeye sevk eder. O bilginin yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık. Burada da bir kez daha milletimize buradan ifade ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimiz var. Buradayız inşallah buralar normal haline dönene kadar da arkadaşlarımızla birlikte çalışmamıza devam edeceğiz. Tüm kurumlarımıza da çok teşekkür ediyoruz çok çabuk zamanda müdahale ettiler."

"Kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor"

Yarın 24.00'e kadar yağış uyarısının devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu "Kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Onun için tüm tedbirlimizi buna göre alıyoruz. İlgili bütün bölgelerdeki tahliyeleri gerçekleştiriyoruz. Sadece burada değil Rize'de de gerçekleştiriyoruz. Dün akşamda gerçekleştirdik. Yarın gece 24.00'e kadar yağış bekliyoruz inşallah olmaz. Şu anda Rize'deki bir çok ekibimizi de çektik. Özellikle iş makinalarıyla çalışan ekip, sadece orada arama kurtarma çalışmalarımız şimdilik devam ediyor. Bir takım tahkimat çalışmalarımız devam ediyor. Oranında bir bölümünü tutmak suretiyle oradaki iş makinelerinin bir bölümünü ve çevre illerindeki bütün iş makinelerini buraya çektik. Bu bölümü çok çabuk bir zamanda toparlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse