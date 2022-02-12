Bakan Soylu: "Büyümelerimiz Türkiye büyüme rekorları kırıyor ama bundan rahatsız olanlar var" - Haberler
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Bakan Soylu: "Büyümelerimiz Türkiye büyüme rekorları kırıyor ama bundan rahatsız olanlar var"

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Bakan Soylu: "Büyümelerimiz Türkiye büyüme rekorları kırıyor ama bundan rahatsız olanlar var"GAZİANTEP İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: "Büyümelerimiz Türkiye büyüme rekorları kırıyor ama bundan rahatsız olanlar var"

GAZİANTEP İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: Büyümelerimiz Türkiye büyüme rekorları kırıyor ama bundan rahatsız olanlar var

Bakan Soylu: Büyümelerimiz Türkiye büyüme rekorları kırıyor ama bundan rahatsız olanlar var

Bakan Soylu: Büyümelerimiz Türkiye büyüme rekorları kırıyor ama bundan rahatsız olanlar var

İhlas Haber Ajansı - Genel

Süleyman Soylu, AK Parti, Türkiye, Genel, Haberler

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