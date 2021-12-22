Son dakika haber: Bakan Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu kabul etti - Haberler
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Son dakika haber: Bakan Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu makamında kabul etti. Heyetler basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Bayram Türüdü/İHA)

Son dakika haber: Bakan Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu kabul etti

Son dakika haber: Bakan Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu kabul etti

Son dakika haber: Bakan Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu kabul etti

Son dakika haber: Bakan Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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