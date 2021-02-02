Bakan Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım
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Bakan Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

02.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:25
Bakan Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın bugünki paylaşımına sansür uygulamasına ilişkin, "Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın bugünki paylaşımına sansür uygulamasına ilişkin, "Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

Twitter, Bakan Soylu'nun bugün ki "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" şeklindeki paylaşımına Twitter, Kuralları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle sansür getirdi. Bunun üzerine Bakan Soylu, Telegram hesabından videolu paylaşımda bulundu. Twitter'ın sansür uygulamasına tepki gösteren Soylu, "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter'ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram'a davet etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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