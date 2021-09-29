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Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan Kamu Düzeni ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Boyko Rashkov ile telefonda görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan Kamu Düzeni ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Boyko Rashkov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik etti ve iki komşu ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki etkin diyalog ortamı ve iş birliği faaliyetlerinin karşı karşıya kalınan bölgesel ve küresel meselelerin ortak çözümü noktasında daha fazla güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.Görüşmede, son dönemde Türkiye- Bulgaristan sınır kapılarındaki geçişlerde yaşanan yoğunluğa ilişkin çözüm önerileri değerlendirildi. Bunun yanı sıra sınır güvenliği ve göç alanlarında iş birliği konuları ile güncel gelişmeler de ele alındı.


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