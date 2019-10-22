Bakan Soylu: "Bugün cezaevlerimizde bin 500 DEAŞ'lı var"
Bakan Soylu: "Bugün cezaevlerimizde bin 500 DEAŞ'lı var" "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine 365 bin civarı kişi dönüş yaptı"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu.
22.10.2019 12:34
Bakan Soylu: "Bugün cezaevlerimizde bin 500 DEAŞ'lı var"
"Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine 365 bin civarı kişi dönüş yaptı"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: İHA