Bakan Soylu, Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti - Haberler
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Bakan Soylu, Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Bakan Soylu, Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de beraberindeki heyetle birlikte Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de beraberindeki heyetle birlikte Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de beraberindeki heyetle birlikte, Budapeşte Büyükelçiliğimizi ziyaret etti" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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