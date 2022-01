Bakan Soylu: Bu yıl hedefimiz erkekler

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bu yıl yeni bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Bu yıl hedefimiz erkekler. Adım adım Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları gerektiğini anlatan bir çalışma başlatıyoruz" dedi.

Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve 2022 yılı yol haritasını açıklamak amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Balgat 75'inci Yıl Huzurevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, şiddetin her türlüsüyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımız tüm görevlileriyle; kadınlarımızın, çocuklarımızın ve insanlığın maruz kaldığı şiddet hadiselerinin son bulup bundan sonra yaşanmaması için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığımız hamdolsun bugün toplumumuzun her ferdine ve katmanına yönelik manevi rehberlik hizmetleri yürütmektedir. Özellikle, günümüzde karşı kaldığı riskler ve yeni sorun alanları karşısında aile fertlerinin dini bilgi ve manevi destekle güçlendirilmesi konusuna büyük önem vermektedir. Bu bağlamda başkanlığımız hem kadınlara hem de erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü hızlandırmak ve yüce dinimizin adaleti, insafı, merhameti tesis eden referanslarıyla toplumu buluşturmak amacıyla, hizmet ağını her geçen gün genişletmektedir. Biliyoruz ki hiçbir insanımızın şiddete ve hak ihlallerine uğramaması, öncelikle ailede adalet ve hakkaniyet duygularının gelişimiyle mümkündür" ifadelerini kullandı.