Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık (2)

06.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:37

'GÖÇ KONUSUNDA SÖYLENMESİ GEREKEN NE VARSA SÖYLEDİK'

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri değerlendirme toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmen konusunda iftiralar, tahrikler, eleştiriler, vicdandan merhametten uzak tahliller, her akşam televizyon ekranlarında sırça köşklerden ahkam kesen suretlerin hepsinin unutulup gideceğini söyledi. İçişleri Bakanı olarak 3 yıldır belki de en çok konuştuğu konulardan birinin göç meselesi olduğunu belirten Soylu, "Bu konuda dünyaya ve batıya söylenmesi gereken ne varsa söyledik. En başta Cumhurbaşkanımız, uluslararası arenada yapılan tüm yanlışları, ikircikli tutumları, attıkları adımların nasıl kötü sonuçlara yol açtığını ve açacağını, yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri bizzat muhataplarının yüzlerine söyledi. Ancak anlıyoruz ki karşımızda demirden kalpler var. İşitmeyen kulaklar, görmeyen gözler var" dedi.

Kaynak: DHA