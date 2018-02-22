Bakan Soylu: "Bu Topraklarda Kılıç Ne Kadar Önemli Oldu İse Kelam da O Kadar Önemlidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu topraklarda kılıç ne kadar önemli oldu ise kelam da o kadar önemlidir. Bu savaş kalem ile kelam savaşıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Yazarlık Atölyesi Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı. Düzenlenen programda Bakan Soylu'ya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve çok sayıda kursiyer eşlik etti.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu topraklarda Mesnevi'yi, Süleymaniye'yi, Selimiye'yi yazdık ve biz bu topraklarda Yunus Emre, Baki olduk. Bu topraklarda kılıç ne kadar önemli oldu ise kelam da o kadar önemlidir. Bu savaş kalem ile kelam savaşıdır. Hem bizim medeniyetimizin geçmişten getirdiği önemli bir parçasıdır hem de yetişmiş elamana ihtiyaç duyduğumuz çokça bir potansiyelin parçasıdır. Düşüncelerimiz dünyanın en doğru düşünceleri olsa dahi, siz dünyanın en dürüst, en zeki milleti olsanız dahi eğer kendinizi doğru şekilde ifade edemezseniz, anlatacaklarınızdan tek bir cümle dahi karşı tarafa ulaştıramazsanız içinizdeki potansiyelin maalesef değeri yoktur. Çünkü o içeride kalmıştır ve kimsenin ondan haberi olmamıştır. Bu millet yazarların, şairlerin, sanatçıların, düşünen ve düşünen insanların ifadelerinin güçlü olduğu dönemlerde yükselmiştir" dedi.

"Ya onu onursuz bir ninja gibi kullanırsınız ya da onurlu bir samuray gibi"

Bakan Soylu, Türkiye'de darbeleri öven yazarlar gördüğünü belirterek, "Her akşam ana haber bültenlerinin ardından yorum adı altında millete ayar veren yazarlar oldu. Bu ülke, her askeri darbeden sonra kalemlerine sarılıp darbecileri göklere çıkartan, ülkeyi kurtardıklarını iddia eden kalemşörler gördü. Darbecilerin verdiği siparişle anayasa yazan; tırnak içerisinde söylüyorum, isimleri hala hukuk fakültelerinin duvarlarında asılı olan sözde ilim adamları gördük. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı onları yine hep beraber görecektik. Eğer kalem kılıçtan keskinse önümüzde iki seçenek vardır. Bizim topraklarımızda değil vereceğim bu örnek. ya onu onursuz bir ninja gibi kullanırsınız ya da onurlu bir samuray gibi. Biz bu kalemleri düşünceleriyle, inançlarıyla, onurluca kullanmak zorunda olanlarız. Çünkü bizi çerçeveleyen bir inancımız var" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Düzenlenen program toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu. - KOCAELİ