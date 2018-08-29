Bakan Soylu: FETÖ Konusunda Maalesef AB'den Aynı Samimiyeti Göremiyoruz

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin önemli mekanizmalarından olan Reform Eylem Grubu, 3 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Toplantıda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ konusunda maalesef AB'den aynı samimiyeti göremiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları:

Bu toplantı ülkemizin reform iradesini teyit etmektedir. Toplantıda olumlu bir hava oluştu. Türkiye bir taraftan AB taahhütlerini yerine getirmeye çalışırken bir taraftan terörle mücadele etmektedir. Terör örgütleriyle mücadele iradesi AB güvenliğiyle de alakalıdır. AB'ye katılım sürecinde siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 3 Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenmişti. Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015 ve üçüncüsü 11 Aralık 2015 tarihlerinde yapılmıştı.

"FETÖ KONUSUNDA ABD'DEN AYNI SAMİMİYETİ GÖREMİYORUZ"

Türkiye terör açısından çok kritik bir bölgede. Yeni dünya nizamında şunu görüyoruz, ülkelerin iç güvenlik meseleleri başka ülkelerin merkezinde başlıyor. Londra'da ağır silah taşıyan özel harekatçılar rahatça dolaşıyorsa 21. asır bize bir şeyleri dayatıyor demektir. Suriye'yi, Irak'ı biliyoruz. Gerek ülkemiz sınırlarının içine veya başka noktalara gitmek isteyenleri biliyoruz. Bir takım farklılaşmalar yaşadığımız apaçık ortadadır. FETÖ konusunda maalesef AB'den aynı samimiyeti göremiyoruz. AB ile işbirliğimiz devam etmektedir. Bunu görmemiz gerekir, bugün oluşan durum milyonlarca insan bir yerden bir yere göç etti. Bu insanların birçoğunun kimliğini, kim olduğunu bilemiyoruz. DEAŞ konusunda Türkiye görevini fazlasıyla yerine getirmiştir. Terör sadece bizim değil, herkesin sorunudur. Türkiye düzensiz göçte nasıl başarı ortaya koyuyorsa, terörle mücadelede de hukuka bağlı mücadele sürüyor. Yoksa bizi linç ederlerdi çok açık ve net. Çifte standartla karşı karşıyayız. Mücadelemiz uluslararası alanda devam etmektedir. Kararlılığımız nettir.