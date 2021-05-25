Bakan Soylu: "Bu suç örgütü lideri dosyası, Bursa'daki olayda 9+9 kişi tutuklandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben yargıya başvurdum değil mi? Yargı beni çağıracak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben yargıya başvurdum değil mi? Yargı beni çağıracak. Ben şunları söyleyeceğim. 'Bu suç örgütü lideri dosyası, Bursa'daki şu olayda, siz hazırladınız, bunun 9+9 kişi tutuklandı. Bu dosya niçin ayrıldı? Niçin yakalama çıkarmadınız? Ankara'da bunu söyleyeceğim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargıya başvurduklarını belirten Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım. Ötesi daha var. Biraz daha ötesi var. Ben yargıya başvurdum değil mi? Yargı beni çağıracak. Ben şunları söyleyeceğim. 'Bu suç örgütü lideri dosyası, Bursa'daki şu olayda, siz hazırladınız, bunun 9+9 kişi tutuklandı. Bu dosya niçin ayrıldı? Niçin yakalama çıkarmadınız?' Ankara'da bunu söyleyeceğim. İstanbul'da 2018'de başlayan soruşturma emniyetten 2019 galiba kasım ayında, suç örgütü elebaşı yurt dışına çıktı. Emniyetten dosya fezlekeyle adliyeye gitti. Adliyeden üç gün sonra yurt dışına çıktı. O tarihten, bundan 3 ay öncesine kadar İstanbul Emniyet Müdürü 'Bu dosyayı ne yapacağız' dediği zaman 'Gereğini yerine getirin' dedim. İşlem niçin yapılmadı? Bunun sorumlusu ben değilim. Ben bu meselenin nasıl olduğunu, hukuki izahatını isteyeceğim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı