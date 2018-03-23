Bakan Soylu: "Bu Projenin En Temel Amacı Sizlerin Mutlu Olmasıdır"
- Programın olduğu salondan genel görüntü İçi?leri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Soylu'nun çocuklarla sohbeti Programa katılan çocuklardan görüntü Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçi?leri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Mardin'den gelen öğrenciler...
- Programın olduğu salondan genel görüntü
İçi?leri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
Soylu'nun çocuklarla sohbeti
Programa katılan çocuklardan görüntü
Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçi?leri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Mardin'den gelen öğrenciler için düzenlenen kahvaltı programına katıldı.(1)