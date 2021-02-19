Bakan Soylu: "Bu kalleşliğe hep birlikte, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı"
19.02.2021 12:26 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programına katıldı.
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Soylu: "(Gara'daki katliam) Sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır"
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu kalleşliğe hep birlikte, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı. Böyle yapılmamalıydı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci