Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Politika
Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite'ı kabul etti.
Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite'ı kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite'ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Diene Keite'in nezaket ziyareti, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.