Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti - Haberler
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Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Politika

Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite'ı kabul etti.

Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite'ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite'ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Diene Keite'in nezaket ziyareti, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti

Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti

Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Son Dakika Haberleri
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