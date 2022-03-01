Bakan Soylu: "Bizim Savunma Sanayii'nde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere kadar ulaşan milli ve yerlilik oranımız elbette birilerini rahatsız edecek"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu: "Bizim Savunma Sanayii'nde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere kadar ulaşan milli ve yerlilik oranımız elbette birilerini rahatsız edecek" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Yönetici Eğitim Programı'na katıldı.
Bakan Soylu: "Bizim Savunma Sanayii'nde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere kadar ulaşan milli ve yerlilik oranımız elbette birilerini rahatsız edecek"
ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Yönetici Eğitim Programı'na katıldı.