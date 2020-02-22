Bakan Soylu: "Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Bakan Süleyman Soylu'nun salondakilerle selamlaşması Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı.
22.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
Bakan Süleyman Soylu'nun salondakilerle selamlaşması
Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. (1)
Kaynak: AA