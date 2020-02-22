Bakan Soylu: "Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır"
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Bakan Soylu: "Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Bakan Süleyman Soylu'nun salondakilerle selamlaşması Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı.

22.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:59
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun salona gelişi

Bakan Süleyman Soylu'nun salondakilerle selamlaşması

Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'de Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Soylu: "Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır"
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