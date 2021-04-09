Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir  (2)
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Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir  (2)

Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN - Haberler | Güncel
Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir  (2)

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan gelen 15- 18 yaş aralığındaki 160 öğrenci ile buluştu.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan gelen 15- 18 yaş aralığındaki 160 öğrenci ile buluştu. 'Yarın Çok Genç Olacak' programı kapsamında düzenlenen yemekte öğrencilerle bir araya gelen Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve çok sayıda bakanlık bürokratı eşlik etti. Program öncesi fotoğraf sergisini gezen Bakan Soylu daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi.

 


Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir  (2)
Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir  (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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