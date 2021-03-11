Bakan Soylu: "Biz dünyanın trafik güvenliğindeki en iyi ülkesi olmak zorundayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısına video konferans ile katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısına video konferans ile katıldı.

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"Güvenli yollar, güvenli hızlarla güvenli kullanıcılar oluşturmayı hedefliyoruz"

"Dün maalesef Batman'da bir trafik kazası oldu. 2 evladımızı yaşamını yitirdi. 16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz? 26 kişi"

"Bu öğrenci minibüsü köyden nakletse de kabul edebileceğimiz bir iş değildir. Bu katliama açık davetiye çıkarmaktır"

"Biz dünyanın trafik güvenliğindeki en iyi ülkesi olmak zorundayız. Bizim milletimize bu yakışır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci