Son dakika: Bakan Soylu, Bitlis'te şehit olan Yücel Aki ve Baki Koçak'ın ailelerine başsağlığı diledi
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Son dakika: Bakan Soylu, Bitlis'te şehit olan Yücel Aki ve Baki Koçak'ın ailelerine başsağlığı diledi

Son dakika: Bakan Soylu, Bitlis'te şehit olan Yücel Aki ve Baki Koçak'ın ailelerine başsağlığı diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te çıkan çatışmada şehit düşen Korucu Yücel Aki ve Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailelerine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te çıkan çatışmada şehit düşen Korucu Yücel Aki ve Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ile başsağlığı dileyen Bakan Soylu, "Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada şehit düşen Kahraman Korucumuz Yücel Aki ve Jandarma Teğmenimiz Baki Koçak'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı 4 evladımıza Rabbim, acil şifalar versin inşallah" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Bakan Soylu, Bitlis'te şehit olan Yücel Aki ve Baki Koçak'ın ailelerine başsağlığı diledi - Haberler
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