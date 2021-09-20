İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Priti Patel arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Türkiye ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanlıkları arasındaki ikili ilişkiler, göç konuları ile stratejik güvenlik ve iş birliği konuları değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.