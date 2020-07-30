Bakan Soylu: "Bir tek amacımız var trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile denetimde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sürücülere ve yolculara uyarıda bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolculara ve çocuklara da hediye vermesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları Bir tek amacımız var...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile denetimde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sürücülere ve yolculara uyarıda bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolculara ve çocuklara da hediye vermesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları Bir tek amacımız var trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek AKSARAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray'da trafik denetimine katılarak, sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolculara ve çocuklara da hediye verdi ardından açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA