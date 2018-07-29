Bakan Soylu, Bir Dönem Terörle Anılan Munzur Çayı'nda Jet Ski Yapan Gençleri Paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce terör haberlerine konu olan Tunceli Munzur Çayı'ndan ve şehrin içinden fotoğraflar paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Soylu, Munzur Çayı'ndan paylaştığı fotoğraflara; "Tunceli... Gençlerimiz yuvalarını Munzur Çayı'nın ferahlığında teknede kuruyor. Vatandaşlarımız deniz kumundan yapılan plajda jet ski, gondol ve sürat motoru ile keyif sürüyor." notunu düştü.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bakan Soylu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımları;