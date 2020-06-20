Bakan Soylu: "(Bingöl'deki deprem) 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi" Kaynarpınar Köyünde muhtarlar toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bingöl'deki deprem) 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi.

Kaynarpınar Köyünde muhtarlar toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bingöl'deki deprem) 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var."

Kaynak: AA