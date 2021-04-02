Bakan Soylu: "Bilişimde polis arkadaşlarımız öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilişim meselesinde, yazılım meselesinde bizim emniyetimizdeki polis arkadaşlarımız öyle analiz programları yapıyorlar, öyle uygulamalar ortaya koyuyorlar, öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilişim meselesinde, yazılım meselesinde bizim emniyetimizdeki polis arkadaşlarımız öyle analiz programları yapıyorlar, öyle uygulamalar ortaya koyuyorlar, öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum" dedi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projelerinden olan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu, (ÖGNET) Patlayıcı ve Silah Bilgi Sistemi, (PATBİS) VE Ateşli Silahlar Projesi'nin (ASİP) tanıtım toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vali Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

"VATANDAŞIN ÜSTÜNDEN ÇOK CİDDİ BİR İDARİ YÜKÜ ALAN 3 PROJENİN TANITIMINI YAPMAK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞ BULUNUYORUZ"

Tanıtım toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün aslında 3 önemli sektörü ilgilendiren, buradaki hem bürokrasiyi azaltan, hem denetimi daha etkin hale getiren, hem sektörle temas ederek vatandaşın üstünden çok ciddi bir idari yükü alan, tasarruf sağlayan 3 projeyi devreye aldığımızı duyurmak ve bunların tanıtımını yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu üç projenin bir tanesi 3 milyar Euro ticaret hacmi olan 350 bin özel güvenlik görevlisinin istihdam edildiği, bin 613 özel güvenlik şirketi, 477 eğitim kurumu, 105 alarm izleme merkezinin faaliyet gösterdiği özel güvenlik sektörüne ciddi bir katkı sağlayacak olan 'ÖGNET.' Bir diğeri 330 milyon dolarlık hacme sahip, 5 bin çalışanı ve 1 buçuk milyon üretim kapasitesi, 98 imalathane, 2 bin 469 tefek bayii, bin 28 mermi satış bayii, 48 adet atış poligonu, 845 silah tamirhanesiyle silah sektörünü ilgilendiren ASİP. Sonuncusu da 350 milyon dolarlık büyüklüğe sahip 28 üretim tesisi ve 552 deposu bulunan, 20 bin çalışanı, 2 bin 628 patlayıcı madde kullanıcısı, 2 bin 63 patlayıcı satıcısı ile, 250 bin ton üretim kapasitesine sahip, sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde sektörüyle ilgilenen 'PATBİS' projesidir" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİN HER TÜRLÜ VERİLERİNİN KONTROLÜ ARTIK HEPİMİZİN BİR TIK YAKININDADIR"

Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu, (ÖGNET) hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Hayatın İçinden ÖGNET projelerimizle bu anlamda faaliyette bulunan şirketler, eğitim kurumları, para ve değerli eşya nakli yapan şirketler ve buralarda çalışan özel güvenlik görevlilerin iş ve işlemleri, kendilerine verilen şifreli web ulaşımı ile sağlanmaktadır. Ülkemizde 85 bin noktada görev yapan 350 bin özel güvenlik görevlisinin eğitiminden sertifikalandırılmasına, sınavların yapılmasından kimliklendirme işlemlerine, göreve başlama ve ayrılma bildirimlerinden mali sorumluluk sigortasının bildirimine kadar tüm işlemler ÖGNET üzerinden tam zamanlı olarak yerine getirilebilmektedir. ÖGNET ile özel güvenlik alanında çalışan tüm özel güvenlik görevlilerin her türlü verilerinin kontrolü artık hepimizin bir tık yakınındadır. ÖGNET sayesinde 240 milyon Türk Lirası idari yük sektör kullanıcıları üzerinden kaldırılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"PATBİS SAYESİNDE PATLAYICI MADDELERİN AMACI DIŞINDA VE SUÇ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN KULLANILMASININ DA ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR"

Patlayıcı ve Silah Bilgi Sistemi, (PATBİS) ile patlayıcı madde ithalatının önünün daha da açıldığını belirten Bakan Soylu, "İkinci önemli projemiz olan 'PATBİS' ise silah ve sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde sektörünün kullanımına açılmıştır. Bu sistemin devreye alınmasıyla da sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin üretiminden depolanmasına, ithalatından ihracatına ve tüketimine kadar geçen tüm süreçlerin nakiller dahil olmak üzere online erişimine sağlanmıştır. Bu sayede patlayıcı maddelerin amacı dışında ve suç örgütleri tarafından kullanılmasının da önüne geçilmiştir. Zaman ve maliyet kaybının da önüne geçilmiştir. Patlayıcı maddelerin kime ve ya kimlere satıldığı, hangi depoda bulunduğu ve ya kullanılmışsa ne zaman ve nerede kullanıldığı gibi bilgilere anında online olarak erişmek ve takibini yapmak artık mümkündür. İş ve işlemlerin çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması, bu maddelerin yanlış kişilerin eline geçmesinin engellenmesi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede patlayıcı madde üretimlerimizin Avrupa Birliği ülkelerine serbest dolaşımı sağlanmış ve bu maddelerin ihracatının da önü çok daha fazla açılmıştır" ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEM SAYESİNDE HER YERDEN MERMİ ALMA İŞLEMİ YAPILABİLECEK"

Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Üçüncü projemiz ise ASİP'tir. Burada da silahların üretiminden son kullanıcısına kadar geçen süreç, sistem üzerinden bakanlığımızın tahsis ettiği seri numaraları ile kayıt altına alınacaktır. Sisteme dahil olduğu içindeki ruhsatlandırmaya kadar geçen silahın nakilleri dahil tüm süreçler, nerede, ne zaman, hangi seride üretildiğini, hangi depo ya da bayii de olduğunu ve kime ruhsatlandırıldığı gibi bilgiler sistemden anlık olarak takip edilebilecektir. Bu sistem sayesinde özellikle mermi alma işlemi artık her yerden yapılabilecektir. Bu da bu süreçle ilgili sağlanan bir adımdır. Depo mermi tespit işlemleri ve mermi nakil belgesi uygulamadan kaldırılmış, sistem tarafından üretilen provizyon kodu ile doğrudan satım usulüne geçilmiş ve satın alma işlemleri e-devlet kapısı üzerinden hizmet usulüne geçilmiştir. Böylece, kayıt dışılık ve kaçakçılığın da önüne geçilmiş, bir takım suistimaller engellenmiş, haksız rekabetler ortan kaldırılmıştır. ASİP projemiz uygulamaya alınarak, 77 bin 109 adet yeni nesil silah ruhsat kartı da basılmış ve sahiplerine gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

"'KAAN' PROJEMİZ DE FAALİYETE ALINMIŞ VE DEVAM ETMEKTEDİR"

Söz konusu üç proje dışında bir de Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projeleri olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bu üç projemizin yanı sıra bildiğiniz gibi özel güvenlik personelimizin tüm eğitim süreçlerinin takibinin yapıldığı, eğitimlerin verildiği, genel kolluk özel güvenlik işbirliğini sağlamaya dönük 'KAAN' projemiz de faaliyete alınmış ve devam etmektedir. 5 Ağustos itibariyle tüm ülkede KAAN projesi devreye alınmış olacaktır" dedi.

"BİZ UZUN ZAMANDIR WHATSAPP KULLANMIYORUZ"

Yazılım sektöründe çok önemli mesafelerin aşıldığını sözlerine ekleyen Soylu, şunları dedi:

"Bilişim meselesinde, yazılım meselesinde bizim emniyetimizdeki polis arkadaşlarımız öyle analiz programları yapıyorlar, öyle uygulamalar ortaya koyuyorlar, öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum. Biz uzun zamandır WhatsApp kullanmıyoruz. Valilerimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız WhatsApp kullanmıyoruz. Kendi yazılımımız var. Yüz binlerce kullanıcımız var. El alemin adamlarına açık değil. Kendi içimizde. Yazılımı çok güçlü. Gizliliği çok güçlü. Bizim evlatlarımız yaptı. Peşimizde çok şirketler koşuyor. Bunu bize verebilir misiniz diye. Vermeyiz. Bu bizim kendimizin. Çünkü Türkiye'nin güvenliği ve bizim yazışmalarımızdaki güvenlik her şeyden önemli."

(Ali Nargüner - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı