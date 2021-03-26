Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te bulunan bilboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan toplumu suçlayıcı ifadelerden dolayı Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.