Son dakika haberleri | Bakan Soylu:  Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
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Son dakika haberleri | Bakan Soylu:  Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bakan Soylu:  Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te bulunan bilboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan toplumu suçlayıcı ifadelerden dolayı Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te bulunan bilboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan toplumu suçlayıcı ifadelerden dolayı Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kaydetti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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