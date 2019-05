Bakan Soylu Beyoğlu'nda sahur programına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 1,5-2 yıldır ekonomi üzerinden saldırıyorlar bize. Çünkü siyaseten yıkamadılar, üzerimize geldikleri zaman teslim alamadılar. Çünkü bizim 2023, 2053, 2071 gibi hedeflerimize ulaşmamızı istemiyorlar. Dünyaya sözü hüküm olarak geçecek bir Türkiye istemiyorlar. Türkiye'yi teslim etmeyen, sizin ortaya milletçe koyduğunuz iradenizdir. Sizin kararlılığınızdır." dedi.

Bakan Soylu, Beyoğlu AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Hasköy'de kurulan çadırda düzenlenen sahur programına katıldı. Hasköy sakinleriyle sahur yapan Soylu, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu'yu alana girişte karşılayan Hasköylü mahalli sanatçı grubu, "Bana her şey seni hatırlatıyor" adlı şarkıyı çaldı. Bazı vatandaşlar da şarkıya eşlik etti.

Programda konuşan Soylu, Türkiye'de yeni bir senaryonun ortaya konulmak istendiğini, milletin, iradesiyle bunun ortadan kaldırılacağını söyledi. Türkiye'yi ayakta tutan yegane temelin iman gücü ve maneviyat olduğunu kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Yıllarca bizi kimliklerimizden, inançlarımızdan, etnik kökenlerimizden dolayı bizi birbirimizden ayırıp Türkiye'yi darbe senaryosuna götürmeye çalıştılar. 60'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta, hep bunu yaptılar. Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iktidarına geldikten sonra onların bu istismarlarını kapamak için çok adım attı. İlk 5 yıl vesayet egemendi. ABD, darbelerden sonra 'bizim çocuklar yaptı' diyerek yıllar sonra çevrilen kurgu ve senaryoları adeta itiraf etti. 28 Şubat sürecinde de yine aynı ekonomik krizler ve terör vardı. Ben de o günlerde siyasetin içerisindeydim. Bizim zenginliklerimiz, olarak ortaya koyduğumuz şeyleri, Batı ve ABD zafiyetlerimiz olarak ortaya koydular. Tayyip Erdoğan, tam 17 yıldır bir daha bu millete bu darbeleri yaşatmamak için çırpınıyor. Türkiye'yi çok uğraşmalarına rağmen yıkamadılar. Çünkü Türkiye, tercihlerini farklı kullanır olmuştu artık. Terörle mücadelesinde başarılıydı, teknolojisini geliştirdi. İHA'lardan ATAK helikopterlerine kadar, Türkiye terörle nasıl mücadele yapabileceğini ortaya koydu."

Türkiye'nin çalışarak teknoloji, eğitim, ulaşım ve altyapı anlamında büyük değerler kazandığının altını çizen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havalimanlarına, dünyanın en büyük tünellerine, barajlarına, yollarına sahip olup Türkiye'mizin altyapısı güçlensin ve bir daha darbelere teslim olmayalım diye çalıştık. Yoksa defalarca denediler. Kuvvetliyiz diye alamadılar. Yoksa sormak isterim sizlere, F-16'larla çıplak elle nasıl mücadele edilir? Tanklarla sadece çıplak bedenlerle nasıl mücadele verilir? İşte tüm mesele inanmak. Öz güveni kendine gelen Türkiye, darbeyi kendine yakıştıramadı. Bunu şiddetle reddetti. Mesele birbirimize inanmak. Sizler bunu yaptınız. Son 1,5-2 yıldır da ekonomi üzerinden saldırıyorlar bize. Çünkü siyaseten yıkamadılar, üzerimize geldikleri zaman teslim alamadılar. Çünkü bizim 2023, 2053, 2071 gibi hedeflerimize ulaşmamızı istemiyorlar. Dünyaya sözü hüküm olarak geçecek bir Türkiye istemiyorlar. Türkiye'yi teslim etmeyen, sizin ortaya milletçe koyduğunuz iradenizdir, sizin kararlılığınızdır. Kime teslim etmediniz? ABD'de PKK'nın arkasında olanlara teslim etmediniz. ABD'den FETÖ'nün arkasında olanlara teslim etmediniz. Amerika'dan Avrupa'dan DHKP-C'nin arkasında olanlara teslim etmediniz ülkeyi. Çıldırmaları bundandır."

31 Mart seçimlerinde kazanılan olduğu gibi, Ankara gibi kaybedilen yerlerin de olduğuna değinen Bakan Soylu, "Bazen kazanmak kaybetmek, bazen de kaybetmek kazanmaktır. Hepsini başımızın üzerine koyduk. Çünkü yıllardan beri bu mücadeleyi yapıyoruz. Demokrasi diyoruz, hak diyoruz, adalet, insanlık diyoruz. Sadece bu milletin hakkını değil, başka coğrafyalarda yenilen milletin hakkını da hep beraber savunuyoruz. Dik durmaya çalışıyoruz. Ama biz İstanbul'da seçimi kaybetmedik. Bir hileyle, bir yolsuzlukla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

23 Haziran'da yapılacak seçimin, bir siyasal çatışma merkezi haline getirilmeye çalışıldığı konusunda endişeli olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Buna siyasal tecrübe, his, önsezi diyebilirsiniz. Peki ben bunu nereye dayandırıyorum? Geçen günlerde Binali Bey, Kültür Bakanıyla beraber bir gösteriye gitti. Seyretti ve çıkarken oradakilerin bir bölümü, hiç yakışmayacak bir davranışta bulundular. Binali Bey ne yapmış bu ülkede? Köprü. Ne yapmış bu ülkede? Viyadük, bölünmüş yol. Dünyanın en büyük havalimanını yapmış. Hızlı trenler, deniz limanları yapmış. Şu an ceplerinizde olan telefonların internet hatlarını açmış haberleşme sağlamış. 17 yıl bunlardan başka bir şey yapmamış. Binali Bey, o operadaki kişilerin hareketi karşısında ne yaptı? Gayet olgun biçimde onları alkışladı ve oradan çıktı. Şimdi buradan benim elde ettiğim şey şudur: Türkiye'nin eski kodları vardı, eski Türkiye'nin kendine ait şartları vardı, o şartlar içerisine Türkiye'yi tekrar sokmak isteyenler, geçmiş alışkanlıklarından bir zerre kaybetmemişler. Benim gördüğüm budur, ben buna üzüldüm.

Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun verilerin kopyalanması talimatını eleştirerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiği ilk gün yaptığı ilk şey çok basit ve net, bir talimatla birlikte kişisel verilerin orada tüm verilerin kopyalanması talimatıdır. Bu çok büyük bir yanlıştır. Devlet terbiye ve geleneğine aykırıdır. Devletin sana verdiği mahremiyeti, sırları bu şekilde kullanman hukuken de yanlıştır, ahlaken de yanlıştır. Bu, zihniyeti açık ortaya çıkarmaktadır. Başka benim için hiçbir emareye gerek yok. Bu kadar açık ve net. Hiçbir emareye gerek yok." ifadelerini kullandı.

23 Haziran tekrar seçimi için yepyeni bir heyecanla çalışılması gerektiğini dile getiren Soylu, katılımcılardan İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için Binali Yıldırım'a destek istedi.

