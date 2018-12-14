Bakan Soylu: Belediyeleri Teröre Hizmet Eder Halden Kurtarmak Boynumuzun Borcudur (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşköprü Belediyesi tarafından yapımım tamamlanan Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gideceğini ifade ederek, 'Oraları ziyaret edeceğiz. Oradaki vatandaşlarımıza tekrar huzurlarını kaybetmemek için 'bir daha bunlara oy vermeyin' diyeceğiz dedi.

Avrupa'da yaşanan eylemlere değinen Bakan Soylu, 'Fırat'ın doğusu da Batısı da neresi olursa olsun bilinsin ki terörist nerede varsa ensesindeyiz, ezeceğiz, bitireceğiz ve bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz dedi.

Bakan Soylu şöyle devam etti:

Avrupa'da yangına körükle gitmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Şimdi bizi anlıyorlar, bizim ne demek istediğimizi teröre hiçbir şekilde niçin müsamaha göstermediğimizi çok net bir şekilde anlıyorlar. Ama iş işten geçti. İngiltere kendi içerinde karıştı, zor durumda. Almanya'da kişi başı milli hasıla artmasına rağmen hükümetin oyları düştü, Merkel partinin başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı, en son açıklamasında bir daha aday olmayacağım dedi. Fransa'da Macron zor durumda, düştüğü durumu görüyorsunuz. Belçika'da adam göç mutabakatına imza attığı diye hükümet orada bitiverdi. Sadece Irak yanmıyor, Suriye yanmıyor, Libya yanmıyor. Eğer buraları ateşe verirseniz, buradaki insanlarım, buradaki çocukların, buradaki kadınların, annelerin bütün bunların hayatlarını zindan etmeye çalışırsanız çalma kapımı, çalarlar kapını. Onun için biz, güçlü olmak zorundayız.

' TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN AFRİN'E 280 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ'

Türkiye'nin dört bir tarafını terör yuvası haline getirmek istediklerine dikkati çeken Bakan Soylu, 'Tarihimize, medeniyetimizi bu ülkelerle, bu vatandaşlarla kesmek istediler. İlk önce Fırat Kalkanı harekatı yaptık, 2 bin kilometrekare alan terörden temizlendi. Biz, dinimizi, inancımızı istismar eden DEAŞ ile mücadele ettik. Şu anda bu terör yuvalarından temizlenen alanlara 288 bin Suriyeli vatandaş geri döndü. Oradaki güvenliği de kahraman askerlerimiz sağlıyor. Kuzey Irak'ta bazı işler dönüyordu. Zannediyorlar ki onlar o işleri görürken müdahale etmeyeceğiz. İran, Irak, Türkiye bir araya geldi ve o fırsatı onlara vermedi. Asıl bu işi yapan kimdi. Ta okyanus ötesinde Pensilvanya'da o mensubu orada tutan, oradan Türkiye'ye darbe geliştirmeye çalışan güya bizim müttefikimiz ABD. Lafı açık açık konuşacağız, çok net açık söylüyorum. Başarabildiler mi, başaramadılar. Çok net söylüyorum, şu ay-yıldızlı bayrağa hükmettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu milleti varken, bizim coğrafyamızda kimse bize rağmen oyun kuramaz dedi.

'15 ARALIK'TA KIŞ OPERASYONU BAŞLIYOR, 5 METRE KAR DA OLSA DAĞLARDA CANLARINI ALMAZSAK NAMERDİZ'

Teröre aman ve fırsat vermeyeceklerini belirten Bakan Soylu, Hadi çıksınlar, şu anda toplam 700 terörist kaldı dağlarda. Hiç merak etmeyin, bu ayın 15'i itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz. 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bizlere hakkını helal etmez. Onun için sizler endişe etmeyin. Şu anda 3 tane operasyon devam ediyor. Onlar bitince 15'inde kış operasyonuna başlıyoruz dedi.

'BELEDİYELERİN ARAÇLARIYLA KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLERLE ERZAK TAŞINDI'

Bazı belediyelerin araçlarıyla Kandil'deki teröristlere erzak taşıdığına işaret eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

Benim sizlerden tek bir ricam var. Önümüzde bir yerel seçim var. Derdimiz sadece bir belediye başkanlığı kazanmak, iktidar olmak değildir. Meselemiz 2002'den beri ortaya koyduğumuz iradeyle oluşturduğumuz istikrara sahip çıkma meselesidir. Türkiye ne yaptıysa, neyi başardıysa istikrarıyla başarmıştır. Bakın bugün burada bir terminal binası açıyoruz. Bunun gibi birçok terminal binasını, taziye evini, kadın kültür merkezlerini, parkları, spor salonlarını, Doğu ve Güneydoğu'da terörden kurtardığımız belediyelerde de açıyoruz. Bugün Türkiye'yi bir yangın yeri gibi göstermek istiyorlar. Bütün dertleri, kaybettikleri o mevzileri geri almaktır. Türkiye artık geri dönmeyecektir. Belediyelerin araçlarıyla Kandil'deki teröristlere erzak taşındığı, belediye binasından çocukların dağa yönlendirildiği o günlere dönmeyecektir. Uğraşımız, gayretimiz bunun içindir. Taşköprü ilçesinin bu meseleyle ne ilgisi var diye asla düşünmeyin. Sizin burada ortaya koyacağınız irade, Türkiye'nin her ilçesinde, her beldesinde bu meseleye sahip çıkmak için ortaya koyağınız irade, emin olun okyanusun ötesinden bile takip edilmektedir. Sizin ne yapacağınızı hem mazlumlar izliyor, hem de o karanlık mahfillerdeki meczuplar izliyor. Onun için ne yapacağınız önemlidir. Belediyecilik zaten AK Parti'nin soyadı gibidir. Bu itibarla bu noktada bir sorunumuz zaten yoktur. Ama dediğim gibi, bu seçimin çerçevesi bir belediye başkanlığıyla sınırlı değildir. Bu seçim eskinin karmaşık günlerini, zayıf günlerini, bizi eskiye götürmek isteyen zihniyetleri tamamen tarihe gömme seçimidir. Bize aklımızı unutturmaya çalışanlara karşı Türkiye bugün bambaşka bir noktaya gelmiştir.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, beraberinde AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından Başkan Arslan, Bakan Soylu'ya çeşitli hediyeler verdi. - Kastamonu