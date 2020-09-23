Bakan Soylu: "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir...
23.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:30
Bakan Soylu: "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım" -"Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İnşaat Emlak...
Bakan Soylu: "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım"
-"Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı