Bakan Soylu: "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir...

Bakan Soylu: "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım" -"Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İnşaat Emlak...