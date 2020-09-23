Bakan Soylu: "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir...
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Bakan Soylu: "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir...

23.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:30

Bakan Soylu: "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım" -"Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İnşaat Emlak...

Bakan Soylu: "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım"

-"Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu: 'Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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