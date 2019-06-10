Bakan Soylu: "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu"

Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde esnafları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilindeki kazalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. Bu kazalarda 86 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'daki Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki esnafa sabah namazından sonra ziyarette bulundu. Burada esnafla sohbet eden ve dertlerini dinleyen Soylu, kendisine ikram edilen çayı içti. Meyve ve sebze fiyatlarını soran Soylu, esnafla sohbet etti. Soylu, esnaf ziyaretinin ardından Haller Müdürlüğündeki Çanakkale Toplantı Salonunda hal esnafı ile bir kahvaltı gerçekleştirdi. Kahvaltıya Bakan Soylu'nun yanı sıra eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, kahvaltının ardından bir konuşma yaptı. Geçmişte yapılanları unutmadıklarını belirten Bakan Soylu, İstanbul için yapılacak seçimlere atıfta bulunarak, "Bizlerden aslında rövanşlarını almak istiyorlar, zamanında Osmanlı'nın adaletle yaptıklarını bunlar zulümle yapmaya çalışıyorlar. Bizden haraç istiyorlar, acımasızca haraç istiyorlar. Biz bu haracı vereceksek, biz kendi kendimize uğraşıp duralım. Bu haracı biz 80 öncesi haraç verdik, canımızla, kanımızla devülasyonla verdik" dedi.

Bayram tatilindeki trafik bilançosunu açıkladı

Bayram tatili boyunca hem trafiği hem de teröre karşı yapılan operasyonları birebir takip ettiğini belirten Bakan Soylu, "Ben bayram boyunca trafiği takip ettim, terörü takip ettim. Tunceli'de bizi jandarma özel hareket mağaranın içine girinceye kadar takip ettim, takip etmek zorundayım. Karar vermek zorundayım, gir veya girme kararın ben veriyorum. Tehlikeli bir iştir, ilk ateş denilen bir şey vardır. İlk ateşi bizimkilerin alması yüzde 70-80'dir. Çünkü karşı taraf saklanıyor bizimkiler adım atıyorlar. Ramazan Bayramı tatili boyunca da trafiği takip ettim. Ölüm bir kişi dahi olsa bizim için yıkıcıdır. 2017 yılında 7 bin 427 kişi trafik kazalarında öldü. Her yıl bir ilçe kadar nüfus gidiyor. Şimdi ben buna tedbir almayayım mı aldık. Şuan yıl başından itibaren trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 40'ı azaldı. Dünyada böyle bir rakam yok ve şu anda hala aynı trendde söylüyorum. 5 ayın sonundaki rakamlar bunlar. Allah'ın izniyle 6 ayın sonunda böyle olacak. Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. Geçmiş dönemlerde kaza kara noktalarında tek bir kazamız yoktu. Neredeyse her 10 kilometrede bir bu riskli yerlerin tamamına polis koyduk. Tedbirlerimizi aldık. 185 bin polis ve jandarma görevlendirdik. 86 vatandaşımız hayatını kaybetti. Son 10 yıla göre yüzde 51.5, geçen yıla göre yüzde 48.5 trafik kazalarındaki ölümlerde bayram tatillerinde azalma söz konusu. Şimdi bugün bitti, kurban bayramındaki tatil için hazırlık yapmaya başladık" diye konuştu.

Soylu, "İstanbul'da önümüzdeki 5 yılı kaybetmeyelim. Burada bize derdinizi anlatırsınız, bağırırsınız, çağırırsınız, burada karşı karşıya konuşuyoruz, iş konuşuyoruz. Ama bir şey söyleyeyim, derdinizi anlatamayacağınız cananlar çıkar karşınıza. Cezalarla ilgili bir çalışma söz konusu" şeklinde konuştu.

Hal trafiğini rahatlatılması için hale ait bir polis karakolu istediklerini ve bu trafik sorununu da karakola yükletmek istediklerini belirten esnafa karşılık Soylu, "Karakolunu yapacağız, belediye de verecek. Benden isteğiniz şeyleri ben veriyorum. Karakolu bir ay içinde açıyoruz" diye belirtti.

Kahvaltının ardından Bakan Soylu, esnafın sorunlarını dinledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA