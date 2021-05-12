Bakan Soylu: "Bayramda işi sıkı tutalım"
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Bakan Soylu: "Bayramda işi sıkı tutalım"

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri konulu basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri konulu basın toplantısı düzenledi.

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"Bayramda işi sıkı tutalım. Tedbirlerimizi denetimlerimizi, vatandaşımızı çok sıkmadan, kuralların gereğini de hatırlatarak mümkün olduğu ölçüler içerisinde, bu tam kapanmanın büyük fedakarlığına katlanıp sonuçlarına da olumlu bir şekilde ulaşarak gerçekleştirelim"

Bakan Soylu: 'Bayramda işi sıkı tutalım'
Bakan Soylu: 'Bayramda işi sıkı tutalım'
Bakan Soylu: 'Bayramda işi sıkı tutalım'
Bakan Soylu: 'Bayramda işi sıkı tutalım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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