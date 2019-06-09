Bakan Soylu, bayram tatili dönüş trafiğini havadan inceledi
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ramazan Bayramı tatili dönüş trafiğini havadan helikopterle incelemesi İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatili dönüş trafiğini İstanbul-Kocaeli-Düzce-Bolu güzergahlarında havadan helikopterle inceledi.
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ramazan Bayramı tatili dönüş trafiğini havadan helikopterle incelemesi İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatili dönüş trafiğini İstanbul-Kocaeli-Düzce-Bolu güzergahlarında havadan helikopterle inceledi.
Kaynak: AA
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