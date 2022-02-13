Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bazı batı ülkelerinin sabahtan akşama kadar LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktardığını söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Soylu, sabah saatlerindeki güvenlik toplantısının ardından Organize Sanayi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yaptığı trafik eğitim parklarını ziyaret etti. Bakan Soylu, trafik eğitim parkı ziyareti sırasında çocuklarla sohbet edip hediyeler verdi. Ayrıca 4 tekerlekli eğitim aracını da kullanan Soylu, burada kendi adına fidan dikti. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Soylu, burada açıklamalarda bulundu.

"Bizi birbirimizden ayırmaya çalışan kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Dinimizi, inancımızı, geleneklerimizi istiskar eden, onu aşılayan, başkalaştırmaya çalışan kültür terörizmiyle karşı karşıyayız. Diyarbakır'da her şeye ses çıkaranlar annelere siz haklısınız diyemediler bizim arkadaşlarımız dışında. Hak, hukuk, adalet diyenler, sözde bunları ifade edenler, özgürlük diyenler 'siz çocuklarınızı özlediğiniz için buradasınız' diyemediler. Madalyonun öteki yüzünde hemen kendini belli ettiler. Anneler şunu yaptı bence, batının desteklediği bir örgütün foyasını ortaya çıkardılar. Sadece çocukların bir kısmına kavuşup bir kısmına da kavuşmak için inançlarını ve dirençlerini sürdürmüyorlar. ABD'yi, Avrupa'yı ve batıyı tokatlıyorlar. Bizim inancımız, gücümüz sizi yener diyorlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İlk günden beri onların yanında oldu. Diyarbakır anneleri, PKK terör örgütünü yağın tavada erittiği gibi eritecek."