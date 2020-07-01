Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık (2)
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Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık (2)

'CİDDİ BİR GÖÇ BASKISIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'Bakan Süleyman Soylu, "Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız. 2017 yılında 175 bin kaçak göçmen yakaladık.

Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık (2)
01.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:09

'CİDDİ BİR GÖÇ BASKISIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bakan Süleyman Soylu, "Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız. 2017 yılında 175 bin kaçak göçmen yakaladık. 2018 yılında 268 bin, geçen yıl da 454 bin kaçak göçmen yakaladık. Salgın olmasına rağmen Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika, Bangledaş olmak üzere toplam sadece Van ilinden bu yıl 20 bin potansiyel göçmen baskısı oldu. Bu az bir rakam değil. Salgın var ve toplam 20 bin civarında bir göçmen baskısı yaşadık. Bunun önemli bir bölümü 16 bini sınırlardan bir şekilde engellenerek alınmadı. Yaklaşık 4 bin 500 kişi sınırları geçtiler ve kolluk kuvvetleri tarafından yakalandılar. Tabi dünyanın özellikle Afganistan, Suriye, Irak ve bu bölgelere olan duyarsızlığı gelişmiş ülkelerin çifte standartlı tutumu maalesef bu ülkelerdeki göç hareketliliğini özellikle vekalet savaşlarına vermiş oldukları destek, gelir eşitsizlikleri, oradaki yoksulluklara gözlerini kapatmaları, bizim sınırımızda 2011 yılından beri Suriye iç savaşına olan insanlık dışı bakışları bu sonucu doğuruyor" dedi.

'DÜNYA BU MESELEYE GÖZLERİNİ KAPATIYOR'Bakan Soylu, arama-tarama çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Ölenlerin içerisinde kadın, çocuk var mı elbette arama tarama çalışmaları sonrasında bakacağız. Ama çocukların, kadınların, yaşlıların hayatlarını kaybetmelerini hiç kendilerine dert etmeyen bir batı ve bir dünya ile karşı karşıyayız. Bunun yanı sırada Türkiye bütün vicdanıyla bütün merhametiyle bu meseleye el uzatmaktadır. Hem göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etmekte ve bunu bitirmeye sonlandırmaya çalışmaktadır hem de uzanabildiği kadar Afrika'nın uçsuz bucaksız noktalarından Suriye'ye kadar her noktaya elini uzatmakta ve merhametini insani yardımını ortaya koymakta. Sadece öyle değil, aynı zamanda dünyanın bütün ülkeleriyle de bu haksızlıklara son verilmesi için gerek diplomatik yönden gerekse de uluslararası seviyede buna el atmaya çalışmaktadır. Bunun için birçok platform oluşturmaktadır. Ama batının bu noktaya karşı hem acımasızlığı hem çifte standardı hem insanlık dışı bakışları maalesef batının bir karakteri olarak 21. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Allah onlara da akıl fikir, merhamet, vicdan nasip etsin. Çünkü her şeyi para olarak gören ve kendi yönetim katlarının devamı olarak gören bir anlayış ile karşı karşıyalar. Burada karşı karşıya kaldığımız durumda arkadaşlarımız bu çalışmaları yapacaklar. Biz de olay yerine hem havadan gölün yüzeyinden görmeye çalışacağız. Tekrar ölenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Dün gece itibari ile bölgeye geleceğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendisinin talimatları oldu. O talimatlar çerçevesinde arkadaşlarımızı arayıp değerlendirmelerimizi yaptık. İnşallah buradaki ne kadar karmaşık bilgiler verilmiş olsa da durumu netleştirme konusunda elimizdeki tüm imkanları arama kurtarma açısından seferber edeceğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, havaalanında yaptığı açıklamaların ardından incelemelerde bulunmak üzere helikopterle bölgeye hareket etti. 


Kaynak: DHA

Manşet

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