Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
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Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, bakanlıkta Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, bakanlıkta Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başkanlığında bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı.


Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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