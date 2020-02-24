Bakan Soylu Başkale Kaymakamlığında açıklamalarda bulundu

24.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Başkale ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin de yaralandığı depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Kaymakamlığında oluşturulan Kriz Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra son durum hakkında açıklama yaptı. 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 54 vatandaşın da yaralandığını ifade eden Bakan Soylu, "Hastanede 39 vatandaşımız var. Bunların 3'ü yoğun bakımda 2'sinin durumu ağır. Diğerleri ise orta ve iyi durumda. Deprem olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bizler Elazığ'daydık, hemen bölgeye intikal ettik. Burada hem AFAD, Kızılay ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız, jandarmamız, polisimiz, hudut birliklerimiz, her biri büyük çabayla bölgeye intikal ettiler. Şu anda bölgede enerji sıkıntısı söz konusu değil. Elektrikler depremden sonra kesilerek daha sonra peyderpey verildi. Şuan itibariyle her gün 3 öğün olmak üzere 5 bin kişiye sıcak yemek çıkmaktadır. Kızılay tarafından koordine edilmektedir. Bunun yanı sıra çadır olarak şimdiye kadar 2 bin 896 çadır bölgeye sevk edilmektedir. Bunun 262'si Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayvan çadırı olarak nitelendirebileceğiz hayvan çadırlarıdır. İlk olarak 18 köyü genel etkililik alanı içerisine almıştık ve bu 18 köy içerisinde öne çıkan bunların hayvanla uğraştığıdır. Şuana kadar 3 bin 329 küçükbaş, 72 büyükbaş hayvanın telef olduğu yönünde bir değerlendirmemiz var. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yetkilileri bu tespiti yapıyorlar. Yine Tarım ve orman Bakanlığı koordinasyonunda bu telef olan hayvanların herhangi bir salgına sebebiyet vermemesi için de gömü işlemleri de başlatıldı. 2 bin 80 çadır AFAD'da 554 çadırda hazır bir şekilde Kızılay'da bulunmaktadır. Şu ana kadar 500 çadır vatandaşlarımızın talebi üzerine kurulmuştur. 6 köyümüzde 1100 hane var. Bu köylerde çadır kurma işlemi sona erecektir. Hayvan çadırları için de ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindedirler. 92 kişilik sağlık ekibimiz bu köylerde sağlık taraması yapmaktadır. Jandarma kadın subayları tarafından yarın tüm evlere gıda kolisi bırakmak için çalışma içerisindeler. 18 köyde 2 bin 500 konut olduğunu düşünüyoruz. Hasar tespit ekiplerinin çalışmaları başladı. Şuana kadar çevre şehircilik ekipleri hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'nı tamamladı. 250 üzerinde yıkık ve ağır hasarlı ev 300 ahır var. İlk işimiz barınmayı, ısınmayı ve gıdayı temin etmektir. Ardından bu ağır hasarlı evler için konteyner sevkiyatı yapacağız. 2 tane 5,9 depremin artıcısının 8'i 4'ün üzerinde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu vatandaşlarımızı bu afette yalnız bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. Depremin yaralarını sarmak için devletimizin tüm imkanları ve kabiliyetleriyle sivil toplum örgütleriyle buradayız. Elazığ'daki gibi buralarda da çelik konstrüksiyon evlerin yapımı için bir planlama değerlendiriyoruz. Telef olan hayvanlar için de yerine yenilerini verilecek yerine konulacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA