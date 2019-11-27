Bakan Soylu, Bangladeşli mevkidaşı Han ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile görüştü.
Bakan Soylu, Bangladeşli mevkidaşı Han'ı Bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Han'ın şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.
Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Görüşmede göç, güvenlik ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.