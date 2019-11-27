Bakan Soylu, Bangladeşli mevkidaşı Han ile görüştü
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Bakan Soylu, Bangladeşli mevkidaşı Han ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile görüştü.

27.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:44
Bakan Soylu, Bangladeşli mevkidaşı Han ile görüştü

İçişleri Bakanı , İçişleri Bakanı Asaduzzaman ile görüştü.

Bakan Soylu, Bangladeşli mevkidaşı Han'ı Bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Han'ın şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.

Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede göç, güvenlik ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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