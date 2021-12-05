BALIKESİR (İHA) - - Bakan Soylu Balıkesir'de

BALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere Balıkesir'e geldi. Koca Seyit Havalimanı'na iniş yapan Bakan Soylu'yu milletvekilleri, il ve ilçe protokolleri çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında AK Partililer ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi ve vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde yapılan karşılama töreninin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayolu ile Ayvalık'a hareket etti. Bakan Soylu, daha sonra il merkezine giderek programlara katılıp temaslarda bulunacak.