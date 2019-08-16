Bakan Soylu "Aylan Bebek" filminde rol aldı

16.08.2019 16:22

Ailesi ile birlikte Yunanistan'ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken botun alabora olması sonucu annesi ve kız kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden ve cansız bedeni Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran 3 yaşındaki Suriyeli Kürt çocuk Aylan Kurdi'nin hayatı film oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da rol aldığı "Aylan Bebek" filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya, "Bizim istediğimiz, bu filmden sonra bebekler karaya vurmasın, insanlık karaya vurmasın" dedi.

Batman'da doğan ve 30 yıldır Hollanda'da yaşayan Ömer Sarıkaya, 2012 yılından bu yana film sektörünün içerisinde. Şuana kadar çektiği en önemli filmin "İslamofobi" olduğunu söyleyen Sarıkaya, filmin gösterime girmediğini, Cannes Film Festivalinde gösterim yapıldığını ve festivalde tek Türk yönetmen olarak yer aldığını belirtti.

"Dünyanın mülteciler konusunda Türkiye'yi yalnız bıraktığını biliyoruz"

"Aylan Bebek" filmini geçtiğimiz yıl çekmek istediğini ancak araya "İslamofobi" filminin girdiğini anlatan Sarıkaya, "Aslında 'Aylan Bebek'i bu senede çekmeyecektim. Gelecek yıl çekecektim. Kararımı değiştirerek bu yıl çektim. Böyle bir filmi bütün dünya'ya duyurmak istedim" ifadelerini kullandı. Böyle bir film yapma gereksiniminden bahseden yönetmen Sarıkaya, "Dünyanın mülteciler konusunda Türkiye'yi yalnız bıraktığını biliyoruz. Bunu da sinema diliyle dünyaya aktarmak istedik" diye konuştu.

Filmde oynayan siyasilerin varlığının nedenlerine değinen Sarıkaya, "Filmi yapmak istediğimi ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya anlattım. Kendisi de 'evet' dedi. Çok teşekkür ederim. Bakan beyin bu filmde yer alması bu sefer diğer kişileri 'acaba bu bir AK Parti filmi mi?' diye düşündürmesin düşüncesiyle bir arkadaşım aracılığıyla, 'CHP'den biri bu filme gelirse bu bir Türkiye filmi olur' dedim ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na ulaştım. Kuşoğlu da 'hayır' demedi ve filmimize geldi" dedi.

"Bu film bir Türkiye filmi oldu"

"Aylan Bebek" filminin bir Türkiye filmi olduğunu ifade eden Sarıkaya, "Bu bir Türkiye filmi oldu. Bu herhangi bir partinin tanıtımı değildir. Biz bir lobi oluşturduk. Bu bir 'Türkiye Kültür ve Sanat Lobisi' olarak oluştu. Bizim amacımız kendimizi sinema diliyle, Türkiye'yi bütün olarak dünyaya anlatmaktı. Bu film bundan dolayı başarılı olacak" ifadelerini aktardı.

"Bu olay bir mülteci dramıdır"

Filmin içeriğine değinen yönetmen Ömer Sarıkaya, "Bu olay bir mülteci dramıdır. Bu bütün mültecileri kapsayan bir olaydır. Olay içerisinde tabii ki Aylan bebek vardır. Ana tema Aylan bebek. Ama ana temanın içerisinde sadece Aylan bebeği de işlemiyoruz. Birçok mülteci konularını da işliyoruz. Aylan bebek büyük bir dramın sembolü oldu, tüm mültecilerin sembolü oldu. Biz filmin ismini "Aylan Bebek" olarak kullandık" ifadelerini kullandı.

"Bebekler karaya vurmasın, insanlık karaya vurmasın"

Dünyanın, mülteciler konusunda Türkiye'yi yalnız bıraktığını belirten Sarıkaya, "Bundan dolayı, İçişleri Bakanımız ve CHP Genel Başkan Yardımcımızın bu filmde rol almasını AK Parti ve CHP birleşmesi olarak nitelendiriyorum. Dünyaya bir sevgi mesajı vermek istedik. Herkesi ilgilendiren bir konu, İçişleri Bakanlığı ve CHP'nin bu işin içinde olması bir Türkiye filmi oluşturdu. Bizim istediğimiz, bu filmden sonra bebekler karaya vurmasın, insanlık karaya vurmasın" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA